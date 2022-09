Lyt til artiklen

To kroner og 36 ører.

Det var saldoen på Jesper 'Kasi' Nielsens konto, da hans personlige konkursbo blev gjort op.

Kreditorernes krav lød ellers på over 70 millioner kroner, skriver Finans.dk, som er i besiddelse af den dugfriske konkursbehandlings slutredegørelse.

Siden tvisten med Pandora tog sin begyndelse, har den tidligere smykkemilliardær været gennem en stribe af konkurser.

Den personlige af slagsen kom efter, at Pandora pålagde ham flere bøder på samlet ni millioner kroner.

Dem har den farverige erhvervsmand fået, fordi han brød en tavshedsklausul i en voldgiftssag mellem ham og Pandora.

Konkursbehandlingen har varet halvandet år, og det er derfor ingen nyhed, at der ikke var meget at komme efter i Jesper Nielsens personlige konkursbo.

Allerede i 2020 sagde han i et interview med B.T., at den lave saldo ikke kom bag på ham.

»Det var det, der stod tilbage den dag, da han (kuratoren, red.) beslaglagde kontoen. Og det er meget normalt, tror jeg,« sagde han dengang til B.T.s Silla Bakalus.

Han lagde heller ikke skjul på, at der havde været flere penge på kontoen:

»Jamen, jeg er rigtig god til at tjene penge. Det har jeg været i mange, mange år. Og det gør jeg stadig. Jeg tjener stadig mange, mange penge, men jeg sætter dem selvfølgelig ikke ind på en konto, som en kurator kan tage,« siger han og fortsætter:

»Det har jeg lært gennem tiden. Jeg har haft en del sammenstød med forskellige instanser, så jeg har selvfølgelig en god fornemmelse af, hvordan tingene fungerer, og den her konkurs er jo fuldstændig latterlig,« sagde han med henvisning til, at han i midten af november 2020 blev erklæret personligt konkurs af smykkeselskabet Pandora, som han selv var med til at bygge op.

Nyt er det imidlertid ifølge Finans, at Jesper Nielsen brugte det nu konkursramte smykkefirma Amazing Jewelrys firmakort til at dække sit personlige forbrug.

I redegørelsen, som Finans har læst, står der, at Kasi-Jesper selv har forklaret, »at Amazing Jewelry ikke var 'finansielt stærk' i denne periode,« og at han derfor ikke modtog udbetalinger fra Amazing Jewelry.