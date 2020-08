Tre medlemmer i familien 'Kasi' har trukket sig fra direktørposterne i fem af familiens danske selskaber.

I stedet er det nu familiens gode ven, forretningspartner og tidligere landsholdspiller Søren Colding, der ifølge cvr-registret er indsat som direktør, skriver Finans.dk.

Der er tale om følgende fem selskaber: Amazing Jewelry ApS, Andanne Holding ApS, Dacamase Holding ApS, Doja Holding ApS og Jado Holding ApS.

Og det er altså Jesper 'Kasi' Nielsen, hans mor Dorthe Nielsen og søster Annette Nielsen, som ikke længere er direktør i de pågældende selskaber.

I begyndelsen af august kunne Finans.dk fortælle, at netop de tre var blevet indstillet til en sag om konkurskarantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse'.

Konkurskarantæne betyder, at man i en periode ikke må sidde som ledelse i en dansk virksomhed - typisk i tre år.

Om direktørafgangen har noget med konkurskarantænen at gøre, har familien dog ikke ønsket at svare på.

Mens Jesper 'Kasi' Nielsen og hans søster nu ikke længere er registreret som en del af ledelsen i en dansk virksomhed, er mor Dorthe Nielsen i CVR-registret stadig anført som direktør for to danske selskaber.

Jesper 'Kasi' Nielsen har tidligere til finans.dk afvist, at de har gjort noget forkert.

»Så det vil undre mig, hvis jeg ender med at komme i konkurskarantæne. Men jeg tager det nu stille og roligt. Jeg har større sager at kæmpe med, så det får mig ikke til at ligge søvnløs,« sagde han dengang.