Den kendte danske rigmand Karsten Ree er blandt ejerkredsen i smykkefirmaet Spinning Jewelry.

Derfor må det seneste regnskab nok engang være mareridtslæsning for Ree.

I regnskabet for 2018 kan man nemlig læse noget ganske usædvanligt i den uafhængige revisors påtegning. Her står blandt andet, at årsregnskabet 'ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018'.

I et andet afsnit skrives der, at det ikke er revisors vurdering, at det er realistisk, at der 'opnås en overskudsgivende drift'.

Sagt med andre ord: det går skidt for selskabet.

Revisorens påtegning er med baggrund i, at selskabet, som tilbage i 2013 gik konkurs og derefter blev ført videre i en ny ejerkreds, i 2018 nok engang har præsteret blodrøde tal på bundlinjen.

Spinning Jewelry fik et underskud på 5,3 millioner kroner i det forgangne år, og dermed er egenkapitalen på negative 17,3 millioner kroner efter en række år med dårlige resultater.

Faktisk er 2018-resultatet det bedste i mange år på trods af det store minus.

Finans.dk har forsøgt at få en kommentar fra selskabets direktør, Morten Henrik Pedersen, men han ønsker ikke at stille op.

Spinning Jewelry har flere prominente i ejerskabskredsen. Den mest kendte er uden tvivl Karsten Ree, som med mellem 33,34 og 49,99 procent af aktierne er den største aktionær.

Men også smykkedesigneren Julie Sandlau og manden Dennis Sandlau Jacobsen er i ejerkredsen.

Begge parter var med til at give selskabet en kapitalindsprøjtning i 2017. Men det har ikke gjort årsresultatet markant bedre. Årsregnskabet for 2017 var således på negative 5,4 millioner kroner. Årets forinden var minus på 7,1 millioner kroner.