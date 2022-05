Karsten Ree bliver medejer i en nystartet detailkæde, der gør tingene en smule anderledes.

Detailkæden hedder Basic & More, og konceptet adskiller sig fra andre detailkæder.

Detailkæden opkøber nemlig spildvarer fra kendte brands, som de sælger og på den måde formindsker spildet af de varer, der ellers var blevet smidt ud. Det skriver Finans.

Og det projekt har forretningsmanden Karsten Ree smidt et millionbeløb i.

Finans skriver, at datailkæden Basic & More har fået tilført 14 millioner kroner i kapital.



Omtrent ti millioner kommer fra Karsten Rees holdingselskab, mens fire millioner stammer fra virksomheden selv.



»Vi har været så heldige, at der har været en række investorer, som har været interesseret i at blive en del af Basic & More. Vi har valgt med maven og er sikre på, at Karsten Ree og hans folk kan hjælpe os med at åbne endnu flere butikker og nå nye kunder,« siger Rasmus Rask, der er direktør for Basic & More, til mediet.

Karsten Ree køber sig ind i detailkæden på et tidspunkt, hvor hans holdingselskaber har tabt store summer penge.



Regnskaberne fra hans tre øverste holdingselskaber viser, at Karsten Ree har tabt mere end en milliard kroner på sine investeringer.



Som konsekvens af de mislykkede investeringer er værdien af hans kapitalandele og værdipapirer i de tre selskaber nu nede på 2,8 milliarder kroner. I 2020 var de 3,73 milliarder kroner værd.



Men det har ikke fraholdt Karsten Ree i at investere penge i Basic & More.



Detailkæden har tre butikker i Aarhus, Kolding og Odense samt en onlinebutik. Til juni åbner Basic & More sin fjerde butik på landsplan i Aalborg.



Kæden forventer at have ti butikker på landsplan inden for to år.