Erhvervsmanden Karsten Ree har mange jern i ilden.

Nu kan han også skrive hovedaktionær i smykkefirmaet Spinning Jewelry på CV'et.

Det bekræfter René Eghammer, der er direktør i Karsten Rees selskaber, og som sidder i Spinning Jewelrys bestyrelse på vegne af Ree-familien over for Finans.

Dermed skal Karsten Ree forsøge at vende det underskudsgivende smykkefirma til en indbringende forretning.

I 2013 gik Spinning Jewelry, der blev stiftet i 1985 under navnet Ravsmeden, konkurs efter flere år med dårlig økonomi.

Selvom rettighederne til at føre smykkefirmaet videre blev solgt og firmaet fik ny ejerkreds, har det ført til røde tal på bundlinjen lige siden.

Senest havde Spinning Jewelry et underskud på 5,3 millioner kroner efter skat, og faktisk var 2018-resultatet det bedste i mange år - på trods af det store minus.

Revisoren pegede dog i sin påtegning af smykkeselskabets regnskab for 2018 på, at regnskabet ikke gav et retvisende billede af virkeligheden.

Karsten Ree og hans familie, som i flere år har været del af ejerkredsen i Spinning Jewelry, sidder nu på mere end 75 procent af selskabet.

Smykkefirmaet har tidligere haft den kendte designer Julie Sandlau og hendes mand Dennis Sandlau Jacobsen i ejerkredsen.

Begge er dog blevet købt ud i forbindelse med, at Karsten Rees holdingselskaber har overtaget majoriteten af selskabet.

Dermed er der kun to af de tilbageværende ejere, der ikke tilhører Ree-familien: bestyrelsesformand Henrik Sparup og tidligere administrerende direktør Morten Henrik Pedersen.