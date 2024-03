Kagekoncernen Bisca er købt af den danske kapitalfond Erhvervsinvest, som ser gode vækstmuligheder.

Den danske fødevarekoncernen Bisca, der blandt andet producerer de kendte småkager fra Karen Volf, er ifølge Børsen blevet solgt.

Køberen er den danske kapitalfond Erhvervsinvest, der for et ukendt beløb har overtaget alle aktier i Bisca i en handel med Scandza, der er et norsk selskab.

Erhvervsinvest ser gode muligheder for, at Bisca kan eksportere endnu flere kager og kiks til udlandet, end det allerede er tilfældet.

- Vi vil selvfølgelig gerne vokse i Danmark, men vi tror meget på, at vækstmulighederne ligger uden for Danmark.

- I dag bliver vores produkter solgt hos et par af de store supermarkedskæder i USA, for eksempel Costco, men vi taler også om at komme ind nogle andre steder.

- Vi tror også på, at der er mere at gøre i Asien, hvor Biscas produkter ofte bruges som gaveartikler, siger Kristian la Cour, der er partner i Erhvervsinvest, til Børsen.

Bisca, der foruden Karen Volf også står bag Snøfler, omsætter årligt for mere end 400 millioner kroner, har siden 1968 produceret sine produkter på Møn.

Selskabets historie strækker sig dog helt tilbage til 1890, hvor Karen Volf åbnede et bageri på Strandvejen i Hellerup.

Erhvervsinvest ejer en række selskaber inden for fødevarebranchen, heriblandt Samsø Syltefabrik og Delika Food Group.

/ritzau/