Bestyrelsen i den danske afdeling af FN's børneorganisation, Unicef, har fredag udnævnt tidligere S-minister Karen Hækkerup til ny generalsekretær.

Det skriver Unicef Danmark i en pressemeddelelse.

Hækkerup har en fortid i Folketinget, hvor hun som socialdemokrat blandt andet har været justitsminister og social- og indenrigsminister.

I september sidste år stoppede hun efter fire år på posten som administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer.

- Intet i verden giver for mig mere mening end at kæmpe for børns vilkår og rettigheder. Jeg glæder mig over nu at kunne fortsætte den kamp i en stærk og professionel organisation, siger hun i pressemeddelelsen.

- Unicefs fornemste opgave er at hjælpe børn, ikke bare til at overleve, men til at kunne opfylde deres fulde potentiale i en verden, hvor konflikter og klima truer alt for mange børns fremtid, siger hun.

Behovene hos verdens udsatte børn er enorme, påpeger bestyrelsesformand Alfred Josefsen i pressemeddelelsen.

Ifølge ham vil de erfaringer, som den nye generalsekretær bringer med sig ind i jobbet, være de helt rigtige de kommende år.

- Unicef Danmark skal fortsat sikre indtægter og støtte til de mest udsatte børn i verden.

- Karen Hækkerups erfaring fra Landbrug & Fødevarer og fra arbejdet på satspuljeområdet og i Den Sociale Investeringsfond har givet hende et godt blik for den mest effektive og direkte vej til målet, siger han.

Unicef Danmark har netop åbnet et kontor i Grønland. Her påpeger Josefsen, at Hækkerup kan bidrage med sin ministererfaring. Karen Hækkerup afløser Steen M. Andersen, som i marts meddelte, at han ville stoppe i 2019.

/ritzau/