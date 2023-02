Lyt til artiklen

Karen Dyhr Pedersen havde ikke troet, at det skulle gentage sig. Men så kom nyheden i tirsdags.

»Jeg sukkede og tænkte 'åh nej, nu igen'. Det er godt nok et kedeligt deja-vu,« siger hun.

For kun fem år siden kæmpede hun med flere andre meget dedikerede Valbyborgere en brag kamp for at redde deres lokale Irma-butik, fordi man hos ledelsen i Coop havde besluttet at lukke den lille afdeling.

Indsatsen lykkedes. Irma på Roskildevej 148 fik lov at leve videre.

Karen Dyhr Pedersen (i midten) sammen med den lille aktionsgruppe, Katja Barfoed og Jacob Lefevre, der nu skal i gang med at redde deres Irma og måske i virkeligheden alle andre Irma'er. Foto: Privatfoto

Men nu er den altså gal igen med Coops beslutning om denne gang at lukke alle 65 Irma-butikker: 9 smelter sammen med Kvickly og Superbrugsen til en helt ny Coop-kæde, 28 bliver 365discount, 11 laves om til Brugsen.

Irma på Roskildevej 148 er blandt de 17 butikker, der skal lukke helt.

Og Karen Dyrh Pedersen erkender, at situationen er noget mere faretruende denne gang, selv om den lille aktionsgruppe fra seneste 'slag' allerede er blevet genoplivet og har mødtes for første gang.

»Det er Davids kamp mod Goliath, og det vil være naivt at tro, at vi som en lille indsatsgruppe kan gøre noget,« siger hun – uden dog på på nogen måde at have givet op.

Irmabutikken på Roskildevej kan 1. marts fejre fem års-jubilæum efter redningen og genåbningen i 2018. Foto: Irma

De første happenings er på trapperne (som ved flere andre Irma'er), og hun håber stadig på, at nogen »som ved, hvordan man driver en kæde, kan overtage det hele«. Og så skal Karen Dyrh Pedersen og de øvrige kunder fra Roskildevej nok agere græsrodsbevægelse.

Og hun tror fuldt og fast på, at Irma kan gøres til at god forretning og tiltrække kunder i modsætning til de seneste år, hvor der ifølge Coops begrundelse for lukningen har været både underskud og konkrete tal på, »at selv Irmas mest trofaste kunder nu handler lige så meget i discount som i Irma«.

»Du skal ikke fortælle mig, at Meny, der vel er at sidestille med Irma, kan drive en god forretning, og Irma ikke kan. Det hænger ikke sammen,« siger Karen Dyrh Pedersen.

Hun fremhæver netop Irmabutikken på Roskildevej som eksempel.

Her blev naboskabet aktiveret, Coop-ledelsen blev lovet sorte tal, hvilket ifølge butikschef Jan Petersen også lykkedes efter genåbningen i marts 2018. Han erkender dog, at den seneste tid har været hård ved den aldrende butik fra 1959 med inflation og stigende energipriser.

I næste uge regner han med at få endelig besked om, hvornår butikken – som det jo ser ud lige nu – lukker for sidste gang.

»Det er tomt. Jeg er både er sur, irriteret og ked af det på egne, kollegaer og medarbejderes vegne. Nogle gange forstår man faktisk stadig ikke rigtigt, at det skal ske,« siger butikschef Jan Petersen, der i alt har været ansat i Irma gennem 45 år.

Og det er ikke mindst hensynet til de ansatte i den butik, som Karen Dyrh Pedersen betegner som et 'åndehul', der får hende til igen at ville kæmpe en næsten umulig kamp. Og har fået hende til at overveje, hvor hun egentlig skal handle i fremtiden.

»De stakkels, stakkels ansatte. Ja, Irma-kunder har ikke noget sted at handle, men det er de ansatte, der har skabt og båret kulturen. Hvis de bliver fritstillet og bare hældt ud efter 45 år, 35 år og flere liv i Irma, så har jeg sat mine ben i en Coopforretning for sidste gang,« siger hun.