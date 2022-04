Efter længere tids turbulens om Apple-kæden Humacs forhold til Rusland, tager Humac A/S nu konsekvensen.

Fredag er kæden, der er Danmarks største forhandler af Apple-produkter, blevet 100 procent danskejet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra virksomheden.

Humackæden, der forhandler Appleprodukter i 22 butikker landet over, kommer fremover til at ligge under Jacob Andersen Holding Aps, der er autoriseret forhandler og servicepartner på Apple produkter i Danmark.

Humac i Danmark kapper dermed alle bånd til dets tidligere russiske ejer, skriver kæden.

»Humac, har de seneste 13 år været ejet af en russisk investor, men efter den 24. februar 2022 stod det hurtigt klart, for både den russiske ejer og den danske ledelse i Humac, at dette ejerskab ikke kunne fortsætte. Vi har derfor arbejdet intensivt på at sikre et nyt ejerskab af Humac de seneste uger. Jeg er derfor glad for, at vi nu har sikret den forsatte drift af Humac under dansk ejerskab af Jacob Andersen Holding,« siger direktør i Humac, Michael Bech, i pressemeddelelsen.

»Hverken den danske ledelse i Humac eller den tidligere ejer havde forudset den russiske invasion i Ukraine. Jeg er derfor også glad for, at vi med Jacob Andersen Holdings overtagelse af Humac, nu er fri af enhver relation til Rusland og at vi nu er et 100 procent ejet dansk selskab,« fortsætter Michael Bech.

Ledelsen i Humac forsætter uændret med ceo Michael Bech og CFO Hawjeen Ali i spidsen.