Kapitalfonden Polaris sælger rederiet Molslinjen til kapitalfonden EQT efter fem års ejerskab.

Kapitalfonden Polaris sælger rederiet Molslinjen til kapitalfonden EQT. Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse. Prisen er hemmelig.

Polaris købte i 2015 Molslinjen, og efterfølgende er rederiet gået fra at have to til ni færgeruter. Rederiet har 15 skibe og har årligt otte millioner passagerer.

Kapitalfondes forretningsmodel er at købe virksomheder, forbedre driften og indtjeningen og derefter sælge videre efter en kort årrække. Det er nu lykkedes for Polaris.

Handlen mellem de to kapitalfonde er endnu ikke helt på plads, men det ventes at ske i starten af næste år. Inden da skal konkurrencemyndigheder give grønt lys.

/ritzau/