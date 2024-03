Flere virksomheder sender varer med tog gennem Rusland, efter at rederier ikke sejler gennem Det Røde Hav.

Uroen i Det Røde Hav får flere virksomheder til at vælge at fragte varer med tog gennem Rusland.

Det skriver Børsen, der har talt med flere speditører.

Både østrigske ÖBB og tyske Railgate Europe har set en øget efterspørgsel på fragt gennem Rusland de seneste uger.

Også danske logistikselskaber får flere opgaver i Rusland. Det siger Martin Aabak, topchef i brancheorganisationen Danske Speditører til Børsen.

- Vi ser uden tvivl en stigning. Det er jo legitimt at vælge den rute, da det ikke bryder med de vedtagne sanktioner mod Rusland. Det er selvfølgelig problematisk, da det sender flere penge i lommen på Rusland, siger han.

Danske Mærsk oplyser til Børsen, at selskabet ikke fragter varer gennem Rusland. DSV oplyser, at koncernen ikke har aktiviteter i Rusland.

Ifølge EU's sanktioner mod Rusland er det tilladt at fragte varer gennem landet, så længe toget ikke stopper i Rusland.

Flere af verdens største rederier er stoppet med at sejle gennem Det Røde Hav, der ellers er blandt de mest populære fragtruter mellem Europa og Asien. I stedet sendes skibene syd om Afrika - en omvej på tusindvis af kilometer.

Det skyldes, at houthier fra Yemen gentagne gange har angrebet kommercielle skibe i Det Røde Hav. Blandt andet er flere Mærsk-skibe blevet angrebet.

Houthierne har erklæret, at de angriber skibene i protest imod Israels angreb på palæstinensere i Gazastriben.

For at beskytte den tilbageværende skibstrafik i Det Røde Hav har USA, Storbritannien og flere andre lande sendt krigsskibe til området.

Det ventes, at EU mandag vil beslutte at sende en mission til området for at beskytte skibsfarten.

Det siger den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), inden et møde mellem EU-landenes udenrigsministre.

Den danske fregat "Iver Huitfeldt" ventes at bidrage til EU-missionen. Skibet befinder sig allerede i området efter at have forladt Danmark 29. januar.

/ritzau/