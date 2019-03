Jeanette og Christian Pichardt har travlt. Meget travlt.

De driver Restaurant Generalen i Tranekær og forsøger i disse dage desperat at komme i kontakt med alle kunder - for alle bookingerne er forsvundet.

Et computerangreb, sandsynligvis forårsaget af virus, har smadret restaurantens computer på det værst tænkelige tidspunkt lige før den travle sommersæson.

Alle bookinger, mails og kontaktoplysninger fra før 5. marts er tabt og kan ikke gendannes.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Blandt bookingerne er bryllupper, konfirmationer og andre store fester.

De står også for bookinger til bed & breakfast-lejligheder.

»Det jeg er mest bekymret for er de enkeltbookinger, som måske gælder en lokal forening eller et menighedsråd, som jeg ved, vi har aftaler med, som måske skal spise frokost hos os eller drikke kaffe i forbindelse med besøg i Medicinhaverne,,« siger Christian Pichardt til Fyens Amts Avis.

Han er dybt bekymret for, hvad nedbruddet kan få af konsekvenser for restauranten.

Heldigvis har Jeanette og Christian Pichardt også skrevet aftalerne ind i en kalender, men alle detaljer om aftalen så, som hvilke menuer kunderne har bestilt, er væk.

Derfor må de to restauratører ringe rundt til samtlige kunder for at få styr på bookingerne.

For at være på den sikre side har Jeanette og Christian Pichardt sørget for at have en bed & breakfast-lejlighed i baghånden i tilfælde af, at der dukker gæster op med en booking, som er forsvundet på grund af computernedbruddet.