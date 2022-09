Lyt til artiklen

De danske forbrugere mærker dem allerede tydeligt. Prisstigningerne på el.

Nu kan også de virksomheder, som leverer strømmen til danskerne, komme i en alvorlig klemme.

Ja, så alvorlig, at de i værste fald kan gå konkurs på grund af de voldsomt stigende elpriser, skriver Børsen.

Derfor opfordrer erhvervsorganisationen Green Power Denmark til, at vi kigger mod Sverige.

Her er statsminister Magdalena Andersson klar til at udstede garantier for flere hundrede milliarder kroner til energiselskaberne for at holde dem oven vande, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Vi bliver nødt til at være parate i Danmark, hvis der lige pludselig skulle opstå en situation, hvor der kan være behov for adgang til likviditet,« siger Jan Hylleberg, vicedirektør i Green Power Denmark, til Børsen.

Det er de såkaldte balanceansvarlige aktører, som kan komme ud i problemer på grund af det ekstremt uforudsigelige elprismarked.

Balanceansvarlige aktører – som eksempelvis Hofor, Ørsted og Energi Danmark – køber blandt andet strøm af de virksomheder, der producerer den, og sælger strømmen videre til deres kunder – herunder danske husstande.

Derfor kan virksomheder som Hofor få alvorlige problemer, hvis elprisen pludselig stiger voldsomt, idet de kan have låst sig fast på at sælge strømmen videre til en bestemt pris. Det kan i værste fald betyde så stor en ekstraregning, at en balanceansvarlig aktør risikerer at gå konkurs – om end det ifølge Jan Hylleberg ikke er en risiko nu og her.