I over et år har pizzakæden Domino's restaurant i Roskilde brugt en reklameplakat med en lækker pizza som blikfang ude på gaden.

Nu er reklamen pludselig blevet flået ned fra den ene dag til den anden – fordi pizzaen viste sig slet ikke at være så lækker alligevel.

'Danmarks første rigtige Domino's,' stod der på plakaten, som kunne ses på den trafikerede Københavnsvej lige siden restauranten i juni sidste år som den første genåbnede efter at den verdensomspændende pizzakæde ellers var gået konkurs her i Danmark samme forår.

Men en video, som Anders Hemmingsen delte på sin Instagram-profil sent søndag eftermiddag fik omgående Domino´s til at reagere og fjerne reklamen.

På afstand ser pizzaen på Domino´s reklame ret indbydende ud. Foto: Privat Vis mere På afstand ser pizzaen på Domino´s reklame ret indbydende ud. Foto: Privat

I videoen zoomes der ind på pizzaen på Domino's plakat, og her ses en lille sort genstand nær skorpen.

Som du kan se i videoen herover, viser den sorte genstand sig ikke at være en af pizzaens ingredienser, når der zoomes yderligere ind.

Det er derimod en flue.

Overfor B.T. forklarer Domino's' landedirektør i Danmark, Kellie Taylor, hvordan plakaten kunne hænge så længe på Københavnsvej, før den ulækre detalje blev opdaget.

»Det er simpelthen så uheldigt, som det kan være,« siger Kellie Taylor.

»Der er så mange mennesker, som har set på det billede, før vi valgte det til reklamen. Alligevel var der ikke en eneste, som bemærkede den flue,« tilføjer hun.

Kellie Taylor fortæller, at billedet blev taget i et fotostudie i udlandet. Det er ikke en af Domino's i Roskildes pizzaer, som fluen havde fundet vej til.

Ikke desto mindre sender billedet et meget uheldigt signal – især med tanke på, at Domino's før har været ramt af flere fødevareskandaler her i Danmark.

Her ses fluen på pizzaen helt tæt på. Vis mere Her ses fluen på pizzaen helt tæt på.

Derfor tog Kellie Taylor med det samme konsekvensen, da hun blev opmærksom på videoen og så fluen på pizzaen, der var blikfang på Domino's i Roskildes reklame.

»Vi tog plakaten ned med det samme,« siger hun.

Anders Hemmingsen har da også delt en video på sin Instagram-profil, hvor man kan se, at reklamen er ved at blive fjernet.

Kellie Taylor; hvad siger du til, at I i så lang tid har reklameret for Domino's med en flue på pizzaen?

»Jeg er... hvad ord skal jeg bruge. Jeg er dybt skuffet over, at det her kunne ske. Omvendt priser jeg mig lykkelig over, at vi blev gjort opmærksom på det, så vi kunne få den plakat fjernet.«

Heldigvis for Domino's fandt pizzaen med den uvelkomne gæst tilsyneladende kun vej til reklamen på Københavnsvej i Roskilde.