For det utrænede øje kan det synes mere end svært at se forskel på original-designet og den vare, kunder kan købe i Netto.

Derfor beskylder to producenter af tilbehør til børneværelser nu Danmarks største detailkæde for at sælge kopier af deres design.

»Jeg tænker, at det er frækt, at de lukrerer på unge designere, som bruger tid og kræfter på at udvikle originale ideer, og så bare planker designet,« siger stifter og kreativ direktør for Cam Cam Copenhagen, Sara Giese Camre.

I Nettos tilbudskatalog fra uge 43 kunne hun se, hvordan en uro til 50 kroner efter hendes mening alt for meget ligner den, som Cam Cam Copenhagen sælger for 249 kroner.

Samtidig har det hollandske selskab A Little Lovely Company set i samme tilbudskatalog, at en natlampe, der står til 12,95 euro, knap 100 kroner, sælges i Netto for 25 kroner.

I en e-mail til B.T. skriver A Little Lovely Company, at 'Netto ikke er en officiel forhandler, og at vi er opmærksomme på de kopierede design'.

'Vores juridiske afdeling har travlt med at arbejde på sagen, så vi håber at få taget disse lamper af markedet hurtigt.'

Selvom Sara Giese Camre mener, at hendes design er blevet udnyttet af detailgiganten, er det dog ikke ligetil at åbne en sag om krænkelse af designet, lyder det.

»Vi har overvejet at søge erstatning, men det kan ikke betale sig at lægge sag an. Hvis man er heldig, kan man måske få 20.000 kroner i erstatning, men det vil koste langt mere at få en advokat på sagen,« siger hun.

Den problematik kender ekspert i immaterialret, advokat og partner i Njord Law Malene Fagerberg alt for godt.

»Helt overordnet har vi i Danmark et erstatningsniveau, hvor det sjældent kan betale sig at føre retssag,« siger hun

»Retspraksis i Sø- og Handelsretten fastsætter samlet et vederlag og erstatning efter en skønsmæssig vurdering, der er baseret på, at den lille rettighedshaver skal dokumentere sit tab og og påvise en salgsnedgang. Det er en meget vanskelig bevisbyrde at løfte.«

Design-ekspert: Ligheden er slående B.T. har bedt designer på Designskolen Kolding under Laboratoriet for Bæredygtighed og Design, Liv Eskholm, om at give en uvildig vurdering af, om varerne solgt i Netto kan betragtes som en kopi af et originaldesign. ‘Ligheden i komposition og formsprog er slående og kan ikke alene basere sig på tendenser og strømninger i tiden.' 'Jeg kan ikke udtale mig indgående om det specifikke tilfælde, men den procedure, der ligger til grund for de mange kopivarer på det globale marked og det prispres det skaber, er ikke alene problematisk for mange designere, men også for miljøet.' ‘Design i klassisk forstand er i dag i mange virksomheder et udvandet begreb. Designfagligheden omkring formgivning, komposition farvesammensætning, bliver i mange virksomheder erstattet af at udvælge og sammensætte en kollektion af vareprøver udbudt af leverandører, for at følge med i en hård konkurrence om konstant at sende nye produkter på markedet - ofte med blot en uges interval. Et opskruet tempo, der selvsagt er rigtig skidt for miljøet.’

Hun fortsætter:

»Det koster lavt sat 150.000 kroner at føre en sag, og hvis sagen går videre til landsretten, stiger beløbet til 300.000 kroner, så der er ikke proportionalitet mellem sagsomkostninger og erstatning. Så der skal være en principiel lyst til at føre sagen, så klienten ikke føler, at en sejr er blevet til et nederlag.«

Netop den principielle lyst til at kæmpe mod en krænkelse af sit design betyder nu, at Cam Cam Copenhagen vil tage juridiske skridt for at få den omstridte uro fra Nettos hylder.

»Vi gør det ikke så meget for at vinde erstatning, men mere for at markere os over for Netto, så Netto stopper med at kopiere os fremadrettet,« siger Sara Giese Camre.

Netto har ikke ønsket at medvirke i et interview, fordi discountkæden ikke har hørt fra Cam Cam Copenhagen eller A Little Lovely Company.

I en e-mail skriver chefen for indkøb i Netto, Anne Friis:

'Vi er selvfølgelig overraskede, da vi, som vi har understreget gentagne gange, ikke accepterer kopivarer i vores butikker. Det er helt utvetydigt. Derfor vil vi også meget gerne, at de – idet vi ikke har hørt fra dem – tager fat i os direkte, så vi kan se nærmere på sagen i fællesskab.'

Tirsdag har producenten af det ene omstridte produkt, efter B.T. mandag henvendte sig til Netto, kaldt lampen formet som en sky tilbage med den begrundelse, at der er 'risiko for, at blandt andet børn kan få adgang til knapcelle-batterierne'.