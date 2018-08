Landets tredjestørste tv-leverandør begynder nu at sælge kanalpakker, der streames direkte over nettet.

Berlin. TV- og netudbyderen Waoo tager nu et nyt våben i brug i den hårde kamp om de stadigt mere troløse tv-kunder.

Fremover kan Waoo-kunder vælge at droppe de almindelige tv-pakker og i stedet vælge at købe kanalerne direkte over nettet.

Det betyder, at det kun kræver en netforbindelse at få flow-tv-kanaler ind i husstanden, fortæller selskabets administrerende direktør Jørgen Stensgaard på et pressemøde på teknologimessen IFA, der afholdes i Berlin i denne uge.

- Vi vil selvfølgelig fortsat tilbyde vores traditionelle tv-pakker, som man kan få via vores boks, men nu vil vi også tilbyde et rent netbaseret produkt, siger Jørgen Stensgaard, der åbner for den nye forretning mandag.

Kampen mellem de store tv-distributører er benhård i en tid, hvor mange dropper de dyre kabelpakker til gengæld for streamingtjenester med film og sport.

Samtidigt dropper især de unge at have et egentlig tv i hjemmet. I 2009 var det kun fire procent af de 20 til 29 årige, der ikke havde et tv hjemme. Ifølge Waoo er det tal nu steget til 26 procent.

De tal vækker selvfølgelig bekymring hos tv-distributørerne.

I første omgang er det kun Waoos 325.000 bredbåndskunder, der vil kunne købe det netbaserede tv-abonnement, der bliver 20 kroner billigere om måneden sammenlignet med det traditionelle tv-abonnement.

Ifølge Jørgen Stensgaard skyldes det, at man ikke kan garantere for kvaliteten, hvis det skal køre via andre bredbåndsudbyderes netværk.

Han er dog åben overfor, at alle danske husstande på sigt kan købe de rent netbaserede tv-kanaler.

- Men det kræver, at vi kan få garantier for, at netforbindelser er tilstrækkelige. Det holder vi øje med løbende, siger han.

I dag er det under halvdelen af Waoos 325.000 bredbåndskunder, der også har et tv-abonnement i selskabet.

Selv om man dropper tv-boksen, vil det være muligt at få de netbaserede tv-kanaler op på den almindelige tv-skærm.

- Vi understøtter både Google Chromecast og Airplay 2, siger Jørgen Stensgaard med henvisning til løsningerne fra henholdsvis Google og Apple.

Waoo overvejer også lave apps til for eksempel Apples tv-boks.

