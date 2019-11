Radio- og tv-nævnet skal selv vurdere, om der har været så store fejl i udbud om dab-kanal, at det skal gå om.

Hvis udbuddet om dab-kanalen skal gå om, vil det kræve væsentlige fejl i selve udbudsprocessen eller vurderingen af buddet fra radio Loud, der vandt udbuddet foran Radio24syv og DK4 Radio.

Det vurderer Kammeradvokaten, der er statens advokat. Kammeradvokaten er blevet bedt om at vurdere sagen for Kulturministeriet.

Radio- og tv-nævnet afgjorde for ti dage siden, at radio Loud var vinderen af udbuddet.

- Det er i lyset af ovenstående retlige ramme vores vurdering, at Radio- og tv-nævnet ikke kan tilbagekalde den meddelte programtilladelse, medmindre der foreligger væsentlige fejl i forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen og/eller evalueringen af de indkomne bud, som medfører en risiko for, at den ansøger, der har fået tildelt programtilladelsen, ikke burde have fået den tildelt, skriver Kammeradvokaten.

Samtidig fremgår det, at det er Radio- og tv-nævnet selv, der skal vurdere, om der har været fejl i udbuddet.

Det er ifølge Kammeradvokaten ikke muligt at klage over udbuddet til Klagenævnet for Udbud.

Det skyldes, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager om udbud inden for radio og tv. En klage skal ske direkte til domstolene.

Det var især økonomien, der endte med at gøre forskellen for radio Loud og Radio24syv.

Der var 280 millioner kroner at søge om i udbuddet. Radio24syv havde søgt om det fulde beløb.

Radio Loud havde ansøgt om færre penge, og udbuddet var skruet sådan sammen, at man blev bedømt bedre for at søge om et lavere beløb.

Radio Loud blev dog også vurderet højere end Radio24syv på de programplaner, der var en del af ansøgningen

Radio24syv har været meget kritisk omkring afgørelsen. Kanalen har stillet knap 70 spørgsmål om afgørelsen, som vil blive besvaret fredag.

Radio24syv havde sidste sendedag torsdag. Sendetilladelsen er overtaget af Radio 4, der er startet med at sende fredag.

Radio Loud starter efter planen med at sende 1. april 2020.

