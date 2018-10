Tre ud af fire bliver fyret, når designproducenten Rosendahl overtager Kähler Design, der især er kendt for sine vaser.

26 har mandag og tirsdag fået en fyreseddel hos Kähler, fortæller Sjællandske Medier.

Af de 34 Kähler-medarbejdere, der fysisk arbejder på Kählersbakken, er det med andre ord 75 procent, der er blevet opsagt, når Rosendahl ved månedens udgang overtager Kähler Design.

»Det er et meget stort antal, og det er arbejdspladser, som Næstved mister, så set fra en lokal vinkel, er det svært at se den positive historie,« fortæller administrerende direktør i Kähler Design, Jesper Holst Schmidt, til Sjællandske Medier.

Han er selv er en af dem, der stopper. Han er som medejer dog noget anderledes stillet end de øvrige, da han får 25 procent af salgssummen.

Otte af de 34 ansatte følger med til den nye ejers hovedsæde i Hørsholm, oplyser avisen.

I begyndelsen af oktober kom det frem, at Rosendahl Design Group overtog Káhler Design for et trecifret millionbeløb.

»Overtagelsen af Kähler gør os samlet set stærkere og større, hvilket er en fordel for hele vores hus,« udtalte Rosendahl Design Groups administrerende direktør, Henrik Rosendahl, dengang, ifølge Ritzau.

Kähler er det niende brand, som Rosendahl tilføjer firmaet, der blandt andet tæller Kay Bojesen og Holmegaard.