Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos kaffekæden Ricco's Kaffe endte med lunken mælk, en bøde og en sur smiley.

Nyheden om de fund, Fødevarestyrelsen havde gjort i en af kædens butikker, rev ejer Ricco Sørensen ud af hans ferie, og da han først hørte om de nedadvendte mundvige på smileyen, blev han bekymret for, at han havde udsat sine kunder for sundhedsfare.

»Da jeg hørte om den sure smiley, blev jeg meget bekymret for, at vi havde udsat vores kunder for noget farligt, men det er heldigvis ikke tilfældet,« siger ejer Ricco Sørensen og fortsætter:

»Hvis mælken er dårlig, kan man se det med det samme, da mælken så syner grynet. Så der er ikke kommet sur mælk i kaffen.«

Den sure smiley blev givet, da Fødevarekontrollen fandt et køleskab med en temperatur på 18 grader, hvori der var 40-50 mælk.

Mælkens kernetemperatur blev målt til 10,1 grader, og det kastede den dårlige smiley samt en bøde på 5.000 kroner af sig.

Et køleskab med en temperatur på 18 grader lyder umiddelbart noget mystisk, og ifølge Ricco Sørensen er der da også en forklaring tilknyttet.

Køleskabet er nemlig et skuffekøleskab, der bruges til at sætte den mælk, der benyttes i driften, ned i, så den ikke står fremme på baren.

Her ses et udsnit af Fødevarestyrelsens smiley-rapport. Vis mere Her ses et udsnit af Fødevarestyrelsens smiley-rapport.

Ifølge lovgivningen må mælken stå fremme i tre timer, inden den skal på køl igen, og det vikarierende sommer-personale havde fyldt det omtalte skuffekøleskab med mælk i stedet for at hente det fra det rigtige køleskab ude bagved.

»Vi har haft nogle feriemedhjælpere på arbejde, som ikke har fået god nok vejledning, og så har de fyldt skidtet op med mælk. Det er jo selvfølgelig ikke godt nok, og i sidste ende peger pilen på mig selv, for de skulle tydeligvis have haft noget bedre vejledning via protokollen,« siger Ricco Sørensen og fortsætter:

»Det er pisseirriterende, og jeg lægger mig fladt ned,« siger Ricco Sørensen.

Ricco’s Kaffe er en kæde på 14 kaffebarer, og det er første gang, Ricco's Kaffe i Valby modtager en sur smiley.