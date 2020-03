Flere hoteller og restauranter slipper for at betale en tung husleje under corona-krisen.

Det har én af de største ejendomsbesiddere i Esbjerg, Villemoes Holding ApS, besluttet.

Dermed giver virksomheden en kærkommen håndsrækning til den hårdt ramte branche. Det skriver JydskeVestkysten.

Villemoes Holding ApS ejer blandt andet restauranterne Dronning Louise, Guldægget og Posthuset, som alle tre centralt beliggende i Esbjerg, er nogle af dem, der har fået slettet sin husleje.

Foruden lejen til restauranterne vil Villemoes Holding ApS på sigt også hjælpe sine lejere hotelbranchen og detailhandlen.

Alt sammen i et forsøg på at komme gennem krisen, som coronavirus har betydet.

En krise, der i høj grad går ud over resturation- og hotelbranchen, der har lange udsigter til tørre perioder uden kunder.

I hvert fald frem til den 13. april, hvortil statsminister Mette Frederiksen (S) har forlænget restriktionerne i Danmark.

Direktør i Villemoes Holding ApS, Christian Villemoes, forklarer, at landet står i en periode, hvor alle må bidrage, med hvad man kan:

»Vi er fuldstændig klar over situationens alvor, og vi vil gerne vise vores værd og gøre noget for vores lejere og byen. Vi vurderer, at det er nu, at alle må bidrage med det, de kan, så vi kan få så mange som muligt med ud på den anden side.«

»Vi kan ligeså godt redde det, vi kan helt, i stedet for at gøre noget halvt,« siger Christian Villemoes til JydskeVestkysten.

I første omgang slipper lejerne for at betale husleje i to måneder.