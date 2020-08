En 240 centimeter lang fisk med en kampvægt på 198 kilo landede søndag på dækket af en tysk fiskekutter og herefter på isen på en fiskeauktion.

Det er ikke Loch Ness-uhyret, der er tale om, men tværtimod en tunfisk, som onsdag gik for et svimlende beløb på Hanstholm Fiskeauktion.

Intet mindre end 40.000 kroner - og altså 195 kroner kiloet - lød det endelige bud på den store fisk, som altså er større end de fleste mennesker.

»Det er ikke normalt, at vi har tun. Det er tre år siden sidst,« siger auktionsmester på Hanstholm Fiskeauktion, Jesper Kongsted.

Tunen er fanget som bifangst af en fisker i den sydlige del af Nordsøen mellem Danmark og England.

Det betyder, at fiskeren egentlig gik efter en anden fisk - i dette tilfælde mørksej - men altså pludselig fik en 40.000 kroners tun i nettet i stedet.

Jesper Kongsted forklarer, at køberen af tunen, Havnens Fiskehus i Aarhus, sælger kødet de kommende dage, og det fremgår da også af fiskehusets Instagram.

Her skriver fiskehuset, at DTU kommer til at bruge tunens hoved til forskning.