South African Airways har været nødt til at lukke otte af sine udenrigsruter og alle sine indenrigsruter for at overleve.

Det skriver fly- og rejsemediet Check-In.dk.

SAA har været nødt til at sætte en redningsplan i gang med en række foranstaltninger, der skal sikre den videre drift.

Det har betydet, at selskabet nu blot har 19 flyruter tilbage.

SAA lukker fra 29. februar 2020 blandt andet flere af sine langdistanceruter.

Herunder ruter fra Johannesburg til München, Sao Paulo, Guangzhou og Hongkong.

De få langdistanceruter, der får lov til at fortsætte, er ruterne fra Johannesburg til Frankfurt, London Heathrow, New York, Perth og Washington via Accra.

Ifølge en pressemeddelelse omfatter redningsplanen også en optimering af organisationsstrukturer samt genforhandling af nøglekontrakter med leverandører.