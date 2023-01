Lyt til artiklen

Med næsten 100 år på bagen, så er det slut.

Den danske virksomhed, DLG trækker nemlig stikket på langt de fleste aktiviteter i virksomhedens bygninger på Aarhus Havn fra 1. marts.

Det fremgår af en pressemeddelelse ifølge TV 2 Østjylland.

Fabrikken producerer ellers omkring 300.000 tons kvægfoder, men nu skal produktionen flyttes til det sønderjyske.

I pressemeddelelse forlyder det dog, at der fortsat har være lidt aktivitet på havnen i Aarhus. Helt konkret vil der være produktion af omkring 5000 tons foder til kalve, ligesom bygningerne også vil blive brugt som lager.

Men på længere sigt er det planen, at alle aktiviteter på Aarhus Havn skal stoppe. Og bagkanten vil være i 2045. For der udløber den lejekontrakt, som består af 3800 kvadratmeter, i Aarhus.

Årsagen til nedlukningen skyldes ifølge pressemeddelelsen, at antallet af husdyr i Danmark har været faldende over de seneste år, hvilket smitter af på efterspørgslen på foder.

»Vi har et kontinuerligt fokus på at optimere vores struktur og dermed også vores omkostninger. Det er på den baggrund, at vi flytter produktionen fra Aarhus til andre fabrikker,« lyder det fra Bøje Kjær, vicekoncerndirektør for produktion og logistik i DLG.

Der er 19 medarbejdere på fabrikken i Aarhus, hvor de fleste er blevet tilbudt et nyt job, men der er enkelte kollegaer, som man siger farvel til.