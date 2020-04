Da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned onsdag 13. marts, gik mange selvstændige i panik.

En af dem var 39-årige Gitte Boesen, som har en kandidat i folkesundhedsvidenskab.

Det betød nemlig, at hun måtte lukke sit lille træningsstudie, hvor hun har klienter, der både ønsker at tabe sig, men også bare har lyst til at træne med hjælp fra en personlig træner.

Der gik 12 timer fra Mette Frederiksen var kommet med den dårlige nyhed, til at Gitte Boesen havde fået en fremragende idé:

Gitte Boesen er selvstændig, og har under coronakrisen fordobelt sin omsætning. Foto: Privat Vis mere Gitte Boesen er selvstændig, og har under coronakrisen fordobelt sin omsætning. Foto: Privat

»Det var 12 frygtelige timer, hvor jeg tænkte: 'Hvad skal jeg nu gøre?' Men ud af alt den her frustration og bekymring, fik jeg lige pludselig den idé, at jeg bare kunne overføre det til onlinetræning for dem, der gik hos mig i forvejen,« fortæller Gitte Boesen til B.T.

Heldigvis var Gitte Boesens klinter med på idéen, og derfra gik det pludselig stærkt:

»Da jeg havde kørt den første træning med mine faste klienter, var der lige pludselig rigtig mange, der havde fået nys om, at jeg tilbød de her onlinetræninger.«

»Og så var der rigtig mange, der spurgte, om de ikke måtte være med, og det sagde jeg selvfølgelig ja til.«

Gitte Boesen tilbyder online træning på blandt andet Facebook. Foto: Privat Vis mere Gitte Boesen tilbyder online træning på blandt andet Facebook. Foto: Privat

Og det var starten på Gitte Boesens Facebookgruppe ‘Sund med Gitte Boesen’. Her er der onlinetræning en til to gange om dagen, og alle kan være med.

Og det er også igennem denne gruppe, at Gitte Boesen har tredoblet sin kundekreds og fordoblet sin omsætning

»Der er en del, der har været med på det her gratis forløb, som gerne har villet have noget, der var mere målrettet, og til dem har jeg så et onlineunivers ud over det, der er gratis, “ fortæller Gitte Boesen

Til spørgsmålet om, hvorvidt de her onlinetræninger er noget, hun vil fortsætte med, er svaret klart 'ja'.

»Jeg oplever, at det er noget potentiale i det. Så det ville være dumt ikke at forsætte.«

Og det har da også krævet hårdt arbejde at få det op at køre, fortæller Gitte Boesen:

»Jeg har lige måtte omstille mig selv. Hvordan gør jeg lige det, og hvilke platforme skal jeg bruge. Mine gratis forløb er jo bare på Facebook. Det kender alle.«

»Men de platforme, hvor jeg kører mine betalingsforløb, skal jo være noget mere robuste. Og jeg har også skulle tænke over, hvordan jeg overhovedet skulle bygge det op. Det skulle jo også gå rimelig stærkt,« afslutter Gitte Boesen, som er glad for, at hun fortsat kan arbejde og hjælpe danskerne med en sundere livstil.