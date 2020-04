Erhvervsmanden Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, og to af hans familiemedlemmer er hver især blevet idømt bøder på 394.500 kroner i en sag om ulovlige lån.

Det oplyser anklager Helene Yde Herborg til Ritzau.

Der blev optaget ulovlige lån for cirka 33 millioner kroner i et selskab, som fungerede som moderselskab for familiens forretninger og gik konkurs i 2017.

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup i marts.

