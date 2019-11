En stor bøde og en sur smiley. Det er, hvad Brugsen i Bramming fik ud af et besøg fra fødevarekontrollen for et par uger siden.

Begrundelsen? Uspiselig og klam frugt på hylderne. Og en hel del af det.

Faktisk stod der ifølge Fødevarestyrelsens rapport 19 pakker for gammel udskåret frugt tilgængeligt for kunderne.

Mens nogle var løbet på dato med en enkelt dag, var andre pakker gået seks dage over sidste anvendelsesdato.

'En af pakkerne blev åbnet og lugtede gæret og sur, og der var formodet synlig skimmel i den åbnede pakke. Frugt miks og væsken i alle 6 pakker fremstod slimede.' lyder det i rapporten.

Under besøget blev samtlige produkter kasseret, og Brugsen fik stukket en meget tung bøde i hånden.

Hvad lyder sådan en på?

30.000 kroner.

Et voldsomt højt beløb, hvis man spørger brugsuddeler Emil Brundin, som JydskeVestkysten har talt med.

»Det er rigtigt, at vi skal sælge rigtig meget for at hente de penge hjem igen. Men sådan er reglerne, og det er første gang vi får en sur smiley. Og nu har vi strammet vore procedurer op, så det ikke sker igen,« siger han til mediet.

Og netop en opstramning af procedurer står også beskrevet i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Heri lyder det, at virksomheden fremover vil få bedre styr på kontrollen omkring datomærkningen og i øvrigt ændre de daglige rutiner.