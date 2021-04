På et normalt år leverer Kokken og Jomfruen typisk til selskaber på 30 til 50 personer.

Men den type fester har der ikke været mange af det seneste år.

Derfor er det heller ikke ligefrem et tilfredsstillende regnskab, som selskabet bag – Catering Danmark – netop har offentliggjort.

Underskuddet på 5,7 millioner kroner i 2019 er i 2020 erstattet med et underskud på hele 14,9 millioner kroner. Det skriver Fødevarewatch.

»Vi er i år blevet ramt på de to værst tænkelige tidspunkter. I foråret måtte vi sige farvel til alle de mange konfirmationer og nu også julefrokosterne. Samlet er det ikke fuldstændig katastrofalt, for vi har også vores måltidskasseforretning, som går ind i sin travleste periode, men det er forretning, der har det lidt skidt,« sagde daværende direktør Mikkel Lohmann Davidsen til FødevareWatch i december.

I februar stoppede Mikkel Lohmann Davidsen på posten, og Peter Overgaard overtog som direktør.

Han medgiver, at det seneste års coronaepidemi har betydet uhyre vanskelige betingelser, men at perioderne blevet brugt til at revidere strategien.

Og i 2020 regnskabet kan man læse, at ledelsen forventer et positivt driftsresultat i 2021.

'Selskabet har budgettet med fortsat lav aktivitet grundet covid-19 frem til april 2021 og er ultimo marts foran budget trods lavere salgsaktivitet end budgetteret,' skriver ledelsen og fortsætter:

'Regeringen har fremsat en genåbningsplan, men da den ikke adresserer forsamlingsforbuddet, er det endnu for tidligt at sige noget om, hvor hurtigt selskabet finder tilbage til salgsniveauet før covid-19.'