Burgerkæden Juicy Burger blev et særdeles dyrt bekendtskab for de to ejere, Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Christensen og den kendte kok Henrik Boserup.

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for selskabet bag kæden, juicyB ApS. I 2017 fik kæden et underskud på 7,1 millioner kroner. Året før var minusset på knap 4 millioner kroner.

Kædens to restauranter ved Vesterport og i Kødbyen i København lukkede i februar, og det har kostet dyrt at eje dem. Det fremgår nemlig af regnskabet, at ejerkredsen bag burgerbarerne har skudt 9,75 millioner kroner ind som en forhøjelse af egenkapitalen, der i forvejen var på 1,4 millioner kroner.

Kok Henrik Boserup i sin Juicy Burger-restaurant i Kødbyen. Men flamberingen var ikke nok til at få kunderne til at stimle til restauranten. Foto: Sophia Juliane Lydolph Kok Henrik Boserup i sin Juicy Burger-restaurant i Kødbyen. Men flamberingen var ikke nok til at få kunderne til at stimle til restauranten. Foto: Sophia Juliane Lydolph

'Ledelsen vurderer, at resultatet for regnskabsåret 2017 har været utilfredsstillende. Ledelsen forventer ligeledes et utilfredsstillende resultat for næste år, hvor det forventes at selskabet likvideres,' hedder det i regnskabet.

Hverken Lars Seier Christensen eller Henrik Boserup ejer i dag virksomheden. Den er solgt til Valdimar Geir Halldórson, der før overtagelsen fungerede som driftsdirektør i virksomheden. Lars Seier Christensen havde, da han købte sig ind i kæden i 2015, store ambitioner om en kæde på helt op til 10 restauranter. Men virkeligheden indfandt sig, og i februar beklagede han på Facebook, at det ikke var lykkedes at 'udvikle og skalere JuicyB på den måde, vi havde håbet og forventet'.

Lars Seir Christensen har tabt millioner på burgerkæden, som han har været medejer af siden 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix Lars Seir Christensen har tabt millioner på burgerkæden, som han har været medejer af siden 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

De økonomiske kvaler for selskabet kommer i øvrigt til at vare en rum tid endnu. Ifølge regnskabet hæfter selskabet nemlig for en stribe leje- og leasingaftaler, som samlet beløber sig til 2,5 millioner kroner.