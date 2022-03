Store, frodige haver, naturligt lysindfald, nyrenoverede køkkener, møbler i skandinavisk design og nymalede, hvide vægge med farverig kunst.

Kan du se det for dig?

Sådan ser de Instagram-venlige sommerhuse ud, som den danske sommerhusportal Landfolk udlejer året rundt. Og de er på bare et års tid blevet en kæmpe succes.

Medarbejderstaben er lynhurtigt vokset fra syv til 24, og de har lige fået en tocifret millioninvestering ombord fra Danmarks næstrigeste mand, Anders Holch Povlsen.

Ambitionerne er mildest talt tårnhøje.

De vil være det største community for sommerhusentusiaster i Europa. Der skal de komme til fra kontoret på Frederiksbjerg i Aarhus, som de formentlig snart vokser ud af – igen. Og det er de ekstraordinært lækre, håndplukkede sommerhuse, der skal få dem i mål.

Først skal vi tilbage til tiden før februar 2021. Landfolk blev lanceret af syv venner, der tidligere havde arbejdet sammen på kryds og tværs – blandt andet hos Airbnb.

»Vi havde ofte talt om, at vi havde den her store forkærlighed for sommerhuslivet og samtidig manglede en platform, der kunne favne det smukke ved en sommerhustur og formidle det.«

»Det blev startskuddet på Landfolk,« fortæller Camilla Swartz og Cathrine Reimann, medstiftere af Landfolk, til B.T.

Sommerhusværterne på Landfolk er gennemsnitligt meget yngre end hos andre bureauer. Hos Landfolk er stereotypen en børnefamilie i 30'erne, som har købt og renoveret inden for de sidste tre år, fortæller de. Foto: Landfolk

Landfolk er et univers af udlejningssommerhuse, der er nøje udvalgt ud fra en række af stifternes kriterier. Først og fremmest skal det se godt ud på den der helt rigtige, Instagram-venlige måde.

»Alle sommerhusene ligger naturskønt, og vi ved, det er nogle fantastiske ejere, der går op i værtsskabsrollen.«

»Det kan være en virkelig 'op ad bakke-oplevelse' at gå ind på de traditionelle udlejningsbureauer. Det er en branche, der i vores øjne gik i stå tilbage i 00erne. Vi tænkte: 'Det kan vi gøre meget bedre.'«

De vil være det modsatte af det 'klassiske' udlejningssommerhus, hvor alt er skrabet væk, og hvor du ofte finder en sort lædersofa, der nemt kan tørres af.

»Det holder vi os sindssygt langt væk fra. Værterne elsker at indrette, og flere har også selv profiler på Instagram til sommerhusene. Vi går så meget op i at indrette vores hjem – hvorfor så være steder, hvor det er uinspirerende, når vi holder ferie?«

Mens vi bor længere tid i byerne med børnene, kigger vi mod naturen og fred og ro, når vi skal holde ferie, mener folkene bag Landfolk. Foto: Landfolk

Sommerhusene, der udlejes på Landfolks platform, er unikke, og over halvdelen af dem har aldrig været lejet ud før.

Konceptet har netop landet dem en kæmpe investering fra Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsens investeringsselskab Heartland. Hvor meget de præcis har skudt i virksomheden, vil de ikke afsløre, udover at der er tale om et stort, tocifret millionbeløb.

Til gengæld har Heartland fået 20 procent af virksomheden. I forvejen havde Heartland 28 procent, så det vil sige, at Aarhus-rigmanden nu sidder med knap halvdelen af ejerandelene af sommerhusuniverset.

Allerede i de første måneder af 2022 har de overhalet hele omsætningen for 2021, og ambitionen er at udvide til Tyskland og Sverige senere på året. Det er heller ikke bare danskere, der har fået øjnene op for premium-sommerhusene – også tyskerne er strømmet til.

Folkene bag Landfolk opdagede tidligt, at der eksisterer communities med folk, der dyrker sommerhuslivet. Det er dem, de henvender sig til. Foto: Landfolk

Nu satser de på, at de med en ny millioninvestering kan tage Landfolk til nye højder.

»Jeg går og kniber mig selv i armen. Er det rigtigt, at det virkelig sker? Og at være helt ny, kvindelig iværksætter og mærke den opbakning vi får fra alle kanter er virkelig stort,« siger Cathrine Reimann, som også netop er udpeget Innowoman Ambassadør for Innovationsfonden.

Landfolk har i dag 300 sommerhuse på platformen. De fleste ligger på Djursland, i Odsherred og i Nordsjælland.