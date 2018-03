Silkeborg får alligevel ikke et kæmpe shoppingcenter midt i byen.

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard var ellers langt med planerne om centret, som ejendomsudvikleren Braaten+Pedersen har tegnet. Men efter otte år på tegnebrættet droppes planen nu definitivt.

Det skriver den lokale Midtjyllands Avis.

»Der har egentlig været stor interesse for butikscentret gennem årene, men flere potentielle lejere har trukket følehornene til sig, fordi der har været usikkerhed om, hvornår butikscentret kunne stå færdigbygget,« siger Asger Engaard til avisen.

Opførelsen af det nye center, som skulle være på hele 25.000 kvadratmeter og blandt andet rumme et Føtex-varehus, ville indebære en nedrivning af et nu lukket shoppingcenter. Det kommer stadig til at ske, men nu kommer der primært boliger og oplevelser på arealet. Dog bliver der plads til tre til fem nye butikker i stueplan.

Borgmester Steen Vindum (V) ærgrer sig over beslutningen, fordi det nye center skulle have tiltrukket op mod 2,5 millioner kunder årligt. Nu må kommunen og de handlende finde andre metoder til at lokke købelystne besøgende til.

»Jeg skal her og nu lige synke den her beslutning, for det er rigtigt ærgerligt for Silkeborg,« siger han til Midtjyllands Avis.

Også formanden for handelSilkeborg, Michael Schölarth, ærger sig.

»Silkeborg kunne godt bruge den ekstra dimension, at der også var et center her,« siger han til TV Midtvest.

Asger Engaard stod også bag Enghavecenteret i Holstebro. Et byggeprojekt, der også endte i papirkurven.