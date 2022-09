Lyt til artiklen

Bavarian Nordic har indgået en tiårig kontraktudvidelse med Canada om levering af koppe- og abevacciner.

Aftalen har en værdi af op mod 434 millioner dollar, svarende til lidt mere end 3,2 milliarder kroner.

Det oplyser Bavarian Nordic i en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen.

Allerede i juni indgik Bavarian Nordic en lignende aftale, hvor beløbet lød 56 millioner dollar. Med tirsdagens melding er det samlede beløb for kontrakten på 470 millioner dollar.

»Canada har med deres fremsyn og prioritering vist vejen til at opbygge et robust beredskab for deres befolkning,« siger administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, i meddelelsen.

Han tilføjer:

»Som betroet leverandør af koppevacciner til de canadiske myndigheder siden 2008, er vi glade for at forlænge og udvide vores samarbejde for de næste 10 år og dermed bidrage til at opretholde beredskabet for Canada til at reagere hurtigt på nødsituationer, herunder det aktuelle udbrud af abekopper.«

Udover Canada, har Bavarian Nordic også leveringsaftaler med USA og »en række uoplyste lande verden over«.

Blot fem minutter efter fondsbørsmeddelelsen er sendt ud, er Bavarian Nordic-aktien steget med mere end 10 procent, skriver Ritzau.

Hovedparten af vaccinerne skal leveres næste år. Samtidig har canadierne option på levering af vacciner for yderligere 180 millioner dollar de kommende 10 år.

Bavarian Nordic er et dansk biotekselskab med hovedsæde i Hellerup.