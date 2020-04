Den tyske restaurantkæde Vapiano, hvis hovedkontor ligger i Köln, er gået konkurs.

Restauranten, der serverede italiensk mad, meddelte tidligere i april at de blev nødsaget til at lukke alle deres restauranter i hele verden.

Konkursen sker, på baggrund af dårlig økonomi over en længere periode, og altså ikke den igangværende corornavirus der lige nu hærger hele verden.

Vapiano havde to restauranter i København. En ved Tivoli på Vesterbrogade 3 og en på Frederiksborggade 5.

Restauranten var kendt for at have gode placeringer rundt i hele verden.

Derudover var kæde kendt for, at køkkenet var placeret midt i restauranten.

Dette gjorde det muligt for de spisende gæster at bestille deres mad direkte hos kokken. Det skriver migogkbh.

Ifølge Sø- og Handelsrettens skifteret modtog de konkursbegæringen den 30. marts 2020.