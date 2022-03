Regnskabet for landets største indlandshavn, Port of Aalborg, er landet. Og det er ikke sorte tal, der mangler.

Overskuddet lyder på svimlende 61 millioner kroner efter skat – samtidig er egenkapitalen vokset fra 750 millioner kroner til 802 millioner kroner.

Og endvidere ligger resultatet for ordinær drift på 80,5 millioner kroner, hvilket er det bedste driftsresultat i havnens historie, oplyser Port of Aalborg i en pressemeddelelse.

»Årets resultat anses for yderst tilfredsstillende og ud over forventningerne. Vi har kun i mindre omfang været negativt påvirket af pandemien og generelt oplevet en positiv udvikling på tværs af alle vores forretningsområder. Det vidner om, at vi dels har lært meget af pandemien, som på flere områder har ændret vores måde at arbejde på,« siger Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Port of Aalborg A/S.

Port of Aalborg. Foto: Pressefoto Vis mere Port of Aalborg. Foto: Pressefoto

Det er særligt investeringen i koncernens største aktivitetsområde, erhvervsudlejning, der kan ses i det nye regnskab.

»Vi har en ekstremt lav tomgang på vores udlejningsejendomme både inden for lager og kontorer, hvilket sammen med løbende arealudlejning vidner om en stor interesse for at etablere og drive virksomhed hos os i Aalborg Øst,« lyder det fra Lasse Frimand.

Regnskabet skal give et rygstød til havnens målsætning om at tiltrække store virksomheder og skabe 5.000 flere job i Aalborg Kommune frem mod 2023.

Dog forventer Port of Aalborg dog en tilbagegang, når det kommer til resultatet for 2022. Det skyldes blandt andet krigen i Ukraine, stigende renter og inflation.

Det er også Port of Aalborg, som modtager og har store krydstogtskibe liggende, når de ankommer til byen. Men senest har Enhedslisten talt for, at antallet af krydstogtskibe i havnen skal skæres kraftigt på grund af forurening.

Læs den historie HER.