Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Aktierne styrtdykker. Og med god grund.

Det sker efter Jerome Powell, chef for den amerikanske centralbank (FED), fredag meddelte, at man fortsat må hæve renterne for at få inflationen slået ned.

Det skriver AP.

Det medførte, at S&P 500 – som er de største aktier på det amerikanske marked – faldt med tre procent.

Dermed er der tale om det største fald i to måneder.

Højere renter hjælper med at bremse inflationen ved at bremse økonomien, men de skader også aktivpriserne, hvilket man har kunne mærke i dag.

Powell lagde under dagens tale heller ikke skjul på, at den skarpe besked ville gøre ondt.

»Dette er de uheldige omkostninger ved at reducere inflationen. Men en fejl i at genoprette prisstabilitet ville betyde langt større smerte,« sagde Powell.

Ifølge cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen, var der tale om en hårdere tone end ventet.

»Det var en tale fyldt med hårde signaler. Inflationen skal ned. Koste hvad det vil,« sagde han til B.T. og fortsatte.

»Det er desværre den situation, som vi nu befinder sig i, fordi man er kommet for sent i gang med at stramme pengepolitikken. Derfor forventer vi også, at amerikansk økonomi nu bevæger sig mod en recession.«