Københavns Lufthavn bløder penge på grund af coronakrisen, og lukker nu hele 40 procent af lufthavnen ned.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

»Vi kan spare lidt på f.eks. strøm, rengøring, vedligehold og patruljering. Hver en krone vi kan spare, er helt afgørende i en tid, hvor lufthavnen har mistet stort set alle indtægter og vi må låne et større tocifret beløb hver måned for at holde åbent,« siger driftsdirektør Christian Poulsen.

Artiklen opdateres...