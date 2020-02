»Det er en katastrofe.«

Sådan lød den kontante melding fra Kirsten Andersen i februar 2018, da hun sammen med omkring 700 andre medarbejdere fra Tvilum-Scanbirk blev sendt hjem med beskeden om, at møbelfirmaet var gået konkurs.

Men selvom det må have været en ubehagelig oplevelse, skulle det vise sig, at Tvilum cirka to år efter ville have vendt skuden.

Møbelgiganten gik nemlig ud af 2019 med en omsætning på omkring én milliard kroner og et overskud på 64 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Kort tid efter konkursen i begyndelsen af 2018 blev Tvilum opkøbt af en dansk investeringsgruppe, og det er altså dem, der har været medvirkende til det flotte comeback.

Tvilum var ellers ejet af en amerikansk kapitalfond, men da de danske investorer overtog firmaet igen, gik de ifølge Finans tilbage til færre varenumre og flere større møbelserier, hvilket har givet pote.

»Det er lykkedes at få styr på vores omkostninger, og samtidig har vi indfriet eller endda overgået alle væsentlige forretningsmæssige mål,« siger administrerende direktør Torben Porsholdt om det nye regnskab til Finans.

500 ud af de 700 hjemsendte kollegaer endte med at beholde deres jobs hos Tvilum, der scorer størstedelen af deres omsætning gennem eksport til blandt andet Tyskland og USA.