325 millioner kroner.

Så mange penge har de to virksomheder Universel Robots og Mobile Industrial Robots skudt i opførelsen af et helt nyt, fælles hovedkontor.

Og om kun få uger begynder så det nye byggeri i Danmarks tredjestørste by, Odense.

Det skriver de to virksomheder i en fælles pressemeddelelse.

Det nye hovedkontor, som bliver opført på Energivej i det sydlige Odense, kommer til at rumme hele 20.000 kvadratmeter og skabe intet mindre end 600 arbejdspladser. Men for den administrerende direktør i Universal Robots, Kim Povlsen, handler det nye hovedkontor ikke kun om ekstra kvadratmeter,

»Vi arbejder hele tiden på at innovere og rykke grænserne for, hvad cobots (Universal Robots mindre, let anvendelige robotter, red.) og automatisering kan, og med det nye hovedkontor skaber vi et unikt og inspirerende arbejdsmiljø,« siger Kim Povlsen i pressemeddelelsen.

Forventningen er, at det nye, fælles hovedkontor vil stå klar i januar 2024. Det har dog længe været på tegnebrættet, at de to robotvirksomheder skulle forenes under samme tag.

Faktisk har det siden 2020 ligget i støbeskeen, men på grund af udfordringer i forbindelse med coronavirus er planerne blevet skubbet.

Mobile Industrial Robots' direktør, Søren E. Nielsen, ser det kommende, fælles hovedkontor som et bevis på, at Odense er en robothovedstad.

»Odense har en stæk talentmasse og har formået at positionere sig ude i verden som en førende robotby,« siger Søren E. Nielsen i pressemeddelelsen og afslutter:

»Derfor er vi glade for, at vi kan investere langsigtet i det helt særlige fynske robotmiljø, som vi selv har hjulpet med at etablere.«

De to virksomheder kommer fortsat til at fungere som to selvstændige virksomheder. Nu kommer de bare til at skulle arbejde under samme tag og kan derfor på den måde drage nytte af hinandens ekspertiser.