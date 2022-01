Onsdag er uden tvivl en rigtig god dag i robotvirksomheden Blue Ocean Robotics, som ligger i det sydlige Odense.

Mærsk har nemlig valgt at skyde intet mindre end 335 millioner kroner i robotfirmaet.

Det oplyser Blue Ocean Robotics i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

»Blue Ocean Robotics har udviklet adskillelige robotløsninger, der kan automatisere og strømline rutinemæssige opgaver blandt andet i sundhedsvæsenet,« siger Jan Nielsen, der er Chief Information Officer i A. P. Møller Holding om den nye investering og fortsætter:

»Vi ser frem til at følge og støtte virksomheden på dens interessante og blomstrende rejse.«

Claus Risager, der er direktør i Blue Ocean Robotics, glæder sig også over de mange millioner, som skal bruges på at udrulle virksomhedens robotteknologi globalt.

»A.P. Møller Holding giver os her endnu større økonomiske muskler til at udvide markedsandelen for alle vores robotter,« siger Claus Risager og fortsætter:

»Hvis det ikke var for A.P. Møller, ville Danmark slet ikke have en robotklynge eller en robotindustri. Sammen med universitetet i Odense har A.P. Møller gjort en kæmpe forskel som drivkraft med sine generøse donationer til robotforskning- og udvikling.«

De 335 millioner kroner er imidlertid ikke bare blevet foræret den store robotvirksomhed, men betragtes i teknisk forstand som et lån, der senere kan byttes om til aktier.

Det er første gang, at A.P. Møller Holding har valgt at investere i en robotvirksomhed.

Men når det kommer til Blue Ocean robotics, er der faktisk allerede store spillere inde over. De eksisterende ejere, som tæller Nordic Eye og Niels Thorborg, beskrives af virksomheden allerede som store investorer, og nu har de altså fået endnu en stærk spiller på banen i form af Mærsk

»Det har været utroligt spændende og givende at være en del af roboteventyret i Odense siden 1980-erne, hvor jeg udviklede svejserobotter til Lindøværftet,« afslutter Claus Risager i pressemeddelelsen.