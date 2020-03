De amerikanske aktier lukkede torsdag med solide plusser, efter den store hjælpepakke blev vedtaget i senatet.

Det har været hårdt at være aktieinvestor under coronakrisen. De globale aktiemarkeder har været sendt helt i dørken, og det amerikanske aktiemarked har flere gange måttet gå i handelsstop på grund af for store fald.

Denne uge er der dog på det amerikanske aktiemarked blevet rettet lidt på de store fald. Torsdag byggede de amerikanske aktier yderligere på stigningerne, da det lukkede torsdag.

De tre ledende aktieindeks i USA lukkede med solide plusser på mellem 5,6-6,2 procent.

Det var særligt den enorme hjælpepakke, der endelig blev vedtaget i Senatet onsdag aften, der fik aktierne til at stige. Den enorme hjælpepakke på 2200 milliarder dollar nærmer sig dermed sin endelige vedtagelse.

Det brede S&P 500-indeks vandt på den baggrund frem med 6,1 procent, mens Dow Jones-indekset steg 6,4 procent. Teknologitunge Nasdaq gik samtidig op med 5,6 procent torsdag.

Dow Jones-indekset, der rummer nogle af de største selskaber i USA såsom Coca-Cola og Apple, er siden mandag steget med 21,3 procent.

Det har været udsigten til hjælpepakken, der har hjulpet indeksene på vej igen. Pakken blev enstemmigt stemt igennem i senatet.

Der havde ellers været to fejlslagne forsøg både søndag og mandag.

Den gigantiske økonomiske indsprøjtning, der skal sende milliarder ud i det amerikanske samfund, er nu sendt til Repræsentanternes Hus, som ventes at godkende den fredag.

Dermed kan den amerikanske præsident, Donald Trump, snart sætte sin underskrift, så pengene kan hjælpe den amerikanske økonomi.

Det var også en mere positiv dag for investorer, der havde investeret i det danske aktiemarked.

Det ledende danske indeks, C25, lukkede med et plus på 2,9 procent torsdag eftermiddag.

