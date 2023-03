Lyt til artiklen

Den danske virksomhed Combineering er blevet solgt til den britiske Reconomy Group for et milliardbeløb.

Det bekræfter den administrerende direktør og medejer af Combineering, Carsten Park Andreasen, over for B.T.

Ifølge Børsens oplysninger er der tale om et beløb på lige under 1,5 milliarder kroner.

Carsten Park Andreasen kan dog ikke kommentere på det præcise salgsbeløb, da han ifølge aftalen ikke må udtale sig om det.

Han udtaler, at salget sker for at kunne fuldføre den strategi, der er lagt for firmaet.

Derfor bliver det høje salgsbeløb også ført tilbage ind i virksomheden, oplyser Carsten Park Andreasen til B.T.

Carsten Park Andreasen fortsætter da også som administrerende direktør i Combineering i den nye konstellation og siger, at det langtfra er en tilværelse som pensionist, der venter ham efter salget.

»Jeg glæder mig til, at arbejdsugen måske kan komme ned på 80 timer om ugen,« siger han.

Carsten Park Andreasen regner heller ikke med, at salget skal fejres med en ferie, fortæller han.

»Det har flere faktisk spurgt om. Men jeg har en del ting, jeg har skubbet foran mig, til efter vi fik lukket aftalen. Så ikke foreløbig, men jeg håber på at kunne holde lidt sommerferie i år.«

Salget for det høje beløb sker på trods af, at den globale økonomi har været igennem en hård tid, som økonomer ikke forventer er overstået endnu.

Køb og salg af virksomheder inden for grøn omstilling er da også et af de områder, der har været mindre hårdt ramt af den faldende globale vækst.

Og virksomheden arbejder netop inden for den grønne omstilling. Combineering udvikler nemlig løsninger til, hvordan virksomheder kan genanvende affald. Firmaet har kunder i mere end 25 lande.

Samtidig med salget af virksomheden har Combineering offentliggjort sit årsregnskabet for 2022.

Og noget tyder da også på, at det er her, man skal finde årsagen til den høje salgspris. Virksomheden kunne nemlig præsentere en vækst i omsætning på 50 procent til 310 millioner kroner.

Samtidig er virksomhedens indtjening steget med 161 procent. Men salget sker altså for at kunne fuldføre den vækststrategi, der er blevet lagt i Combineering.

Reconomy group, der bliver de nye ejere af virksomheden, arbejder til daglig med at hjælpe store firmaer som eksempelvis Lidl og Nike med at genanvende emballage.

Carsten Park Andreasen udtaler, at det har været en god proces, og at han glæder sig til samarbejdet med Reconomy Group i den nye konstellation.

»Det har klart været en af de bedre salgsprocesser, jeg har været en del af, og mine gode kollegaer har bidraget til at gøre det til en rigtig god oplevelse,« siger han til B.T.