Den svenske industrikoncern Electrolux siger farvel til tusindvis af medarbejdere.

Giganten har besluttet at fyre op mod 4.000 medarbejdere som følge af skuffende salgstal.

Det skriver AFP News og Bloomberg.

Ifølge Bloomberg skyldes den bombastiske beslutning, at der er sket et markant fald i efterspørgslen efter husholdningsapparater.

Electrolux laver blandt andet komfurer, kogeplader, mikrobølgeovne, frysere og opvaskemaskiner.

Faldet i efterspørgslen betyder, at virksomheden skruer ned for sine nordamerikanske aktiviteter – hvilket altså koster op mod 4.000 job fordelt over hele kloden.

Electrolux har 50.000 medarbejdere på verdensplan.

»Med hensyn til vores forretning i Nordamerika er jeg selvfølgelig meget skuffet over vores præstation,« udtaler administrerende direktør, Jonas Samuelson, om situationen.

De fleste nedskæringer vil dog ske i nordamerikansk regi – og vil angiveligt spare Electrolux for milliarder af kroner.

Ifølge Bloomberg er det ikke kun nedslående nyt på medarbejderfronten, virksomheden har præsenteret fredag. Man har således også præsenteret et driftsunderskud for tredje kvartal på over to milliarder danske kroner.

Electrolux blev stiftet i 1919 og har hovedsæde i den svenske hovedstad, Stockholm.