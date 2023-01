Lyt til artiklen

Nyheden sendte hele erhvervsdanmark på den anden ende og en aktie på himmelflugt.

12. december gjorde Novozymes det klart, at enzym- og ingredienskæmpen havde store planer om at opkøbe kollegaen Chr. Hansen.

Men nu her lidt under en måned efter er der sorte skyer over kontrakten.

Ikke nok med, at det kan tage over et år, før de to store danske børsnoterede selskabers fusion er afsluttet, så kan handlen også ende ud med frasalg.

Det skriver Marketwire.

Det skyldes, at myndighederne skal godkende opkøbet, da Novozymes lagt sammen med Chr. Hansen bliver en meget stor spiller på markedet for ingredienser.

Og hvis myndighederne skal godkende fusionen mellem de to ingrediensselskaber, kan det indebære frasalg af aktiviteter, vurderer Bloomberg.

»Konkurrencen på dette område skærpes med ingrediensvirksomheder, der anerkender vækstpotentialet for mikrobielle løsninger og enzymer. Eksempelvis køber selskaber som IFF og Firmenich aktiver for at få en position,« skriver Bloomberg Intelligence og fortsætter:

»Hvordan myndighederne ser på disse fragmenterede markeder, vil afgøre, om Novozymes er nødt til at sælge aktiver for at få handlen gennemført. Mange virksomheder vil være interesserede i eventuelle solgte aktiver,« skriver Bloomberg Intelligence.

De to selskaber oplyste i december, at fusionen, hvis den bliver godkendt, ventes at være færdiggjort mellem fjerde kvartal af 2023 og første kvartal 2024.