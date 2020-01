Finansminister Nicolai Wammen skal nok kigge en ekstra gang på den økonomiske redegørelse, som han præsenterede for offentligheden i december.

Noget tyder nemlig på, at Finansministeriets regnedrenge mildest talt har skudt langt ved siden af skiven.

I december var den kedelige konklusion fra Finansministeriet, at statens såkaldte nettokassesaldo, som er et kasseregnskab for statskassen, lå på minus 21,4 mia. kr. for hele 2019. Men en ny beregning fra Frederik I. Pedersen, cheføkonom i 3F, viser et helt andet tal.

Cheføkonomen har nemlig regnet på nye tal fra Danmarks Statistik og Nationalbanken, som viser, at tallet i stedet lander på plus 7,7 mia. kr. - altså en positiv forskel på hele 29 mia. kr.

Det skriver Børsen.

»Det ligner et nyt stort fejlskud fra Finansministeriet. Der kan ligge noget teknik, der påvirker opgørelsen. Men jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at det er så stort en forskel indenfor bare én måned,« siger Frederik I. Pedersen til Børsen.

Der kommer en foreløbig kasseopgørelse for den danske statskasse i slutningen af januar.

Den vil give et klart svar på, hvor stort et fejlskud Finansministeriet lavede i december

Hvis Frederik I. Pedersens beregninger holder stik, betyder det, at statskassen er polstret med langt flere milliarder, end regeringen havde regnet med.

Det betyder også, at det økonomiske råderum, hvorfra partierne ofte finder penge til store politiske aftaler, er større end ventet.

Faktisk vurderer 3F-cheføkonomen ifølge Børsen, at den offentlige saldo kan lande i et kæmpe overskud på op mod 70 mia. kr. i 2019. Det vil i givet fald være en rekordoverskud.

Klart størstedelen af overskuddet kommer dog fra pensionsafkastskatten, der ifølge Frederik I. Pedersen leverer op mod 60 mia. kr. i statskassen.