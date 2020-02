Det er ikke sikkert, at du kender den endnu. Men den kinesiske butikskæde Ximi Vogue har lige nu 1.600 butikker i hele verden.

Nu åbner den så også i Danmark, og det bliver Bazar Vest i Aarhus, der får æren af at lægge lokaler til.

150 kvadratmeter får den nye gigantiske butikskæde at boltre sig på, skriver Aarhus Stiftstidende.

I Ximi Vogue kan man kort sagt købe ting og sager.

Skal man give en mere uddybende beskrivelse af konceptet, så vil det sige, at man kan købe alt fra legetøj, kontorting og tasker til makeup, smykker og boligindretning. Listen er lang, og alle varer er af koreansk design.

Manden bag åbningen i Danmark hedder Mohamed Abdi Warsame, og ifølge Aarhus Stiftstidende stødte han på butikskæden, da han var på arbejdsrejse i Kina.

Halvandet år tog det, hvor Mohammed Abdi Warsame blandet andet har forhandlet lejemål med Olav De Linde og kommunikeret med kineserne, og på lørdag åbnes dørene til butikken i Aarhus.

Det bliver samtidig den første kinesiske butik, der åbner i Danmark.

Mohamed Abdi Warsame fortæller til Aarhus Stiftstidende, at han ikke på noget tidspunkt har været i tvivl om kædens potentiale.

»Det var virkelig en aha-oplevelse, da jeg kom ind i butikken første gang. Der er altid noget, du kan bruge. Og det er ting af kvalitet. Vi skifter samtidig for eksempel sko, tøj, huer og andet ud alt efter sæsonen, så der hele tiden er nye varer. Folk får en ny oplevelse, hver gang de kommer herind - og du går altid ud med to - tre ting, du kan bruge,« siger han.

Han glæder sig desuden over, at den nye butik åbner i netop Bazar Vest. Det skyldes, forklarer han, at Ximi Vogue henvender sig til mange forskellige mennesker, og Bazar Vest netop er kendetegnet ved at være multietnisk med forskellige folk og kunder.

Ximi Vogues motto er "Hurtig mode og livsstil". Varerne er produceret i Kina.