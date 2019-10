Flere end 3.000 IKEA-medarbejdere kan se frem til at modtage en overordentlig god tidlig julegave.

IKEA Danmark har nemlig valgt at sige tak for det, de kalder 'en ekstraordinær indsats i et rekordår', ved at udbetale en bonus på mere end en månedslån.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

I alt 3.079 medarbejdere, der arbejder eller har arbejdet i IKEA gennem det seneste regnskabsår, og som har minimum seks måneders anciennitet, vil modtage bonussen på i alt 114 procent af en månedsløn.

»Jeg er meget imponeret over, hvad vi i fællesskab har præsteret. I IKEA taler vi om at 'kraftsamla', når vi samles om at gøre en ekstraordinær indsats,« siger Johan Laurell, adm. direktør i IKEA Danmark.

»Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan udbetale denne bonus, og at alle medarbejdere bliver tilgodeset, for alle har ydet en forbilledlig indsats,« fortsætter han.

IKEA Danmark øgede i sidste regnskabsår salget med 7,9 procent og nåede en omsætning på 4,7 milliarder kroner.

Størrelsen på bonussen varierer fra person til person alt efter antallet af arbejdede timer.



Alle får dog den samme procentvise bonus, som helt præcist lyder på 114,28 procent af deres månedsløn, står der i pressemeddelelsen.