De medarbejdere, der arbejder i Jysk-butikkerne landet over, kan se frem til en tidlig julegave.

Det er nemlig gået ganske godt for virksomheden i år - og derfor får butiksmedarbejderne udbetalt en kontant bonus.

Gennemsnitligt får medarbejderne en bonus på 19.500 kroner.

Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse fredag.

Bonus til Jysk-medarbejdere - Den gennemsnitlige bonus til butiksmedarbejderne i Jysk er på 19.500 kroner i det seneste regnskabsår fra september 2018 til august 2019. - Sidste år var bonusudbetalingen i snit på 12.000 kroner til hver medarbejder, så årets udbetaling er steget med 7.500 kroner. - Butiksmedarbejderne i JYSK får bonus efter, hvor godt det går i den butik, de arbejder i. Bonussen udbetales løbende hvert kvartal over regnskabsåret. Kilde: Jysk.

Det er en del af kædens overskud, der bliver udbetalt til de mange medarbejdere, der har deres daglige gang i de 107 butikker herhjemme.

Butiksmedarbejderne i Jysk får bonus efter, hvor godt det går i den butik, de arbejder i.

I pressemeddelelsen forklarer Country Manager for Jysk i Danmark, Bo. V. Andersen, at man glæder sig over, at årets gode resultat kommer alle medarbejderne til gode:

»Det er en skøn måde at kunne sige tusind tak på for den fantastiske indsats, som mine kolleger gør i vores butikker. Endnu bedre er det, at vi i år udbetaler bonus til samtlige butiksmedarbejdere, og det hænger jo sammen med, at året bare er gået rigtig godt i alle butikker,« siger han.