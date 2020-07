Ringe mærkning af varer har nu kostet Normal en bøde på intet mindre end 80.000 kroner.

Det sker, fordi Fødevarestyrelsen ved de seneste tre ud af fire besøg hos kædens kontrolkontor i Skanderborg har set sig nødsaget til at give anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Overtrædelserne spænder vidt.

Ved besøg 8. oktober sidste år kunne man blandt andet konstatere, at flere produkttekster på Normals hjemmeside var problematiske.

I Danmark er det ikke tilladt at tilskynde eller billige til et overdrevet forbrug af en fødevare eller indikere, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan tilføre tilstrækkelige mængder næringstoffer.

Men de regler vurderede Fødevarestyrelsen således ikke, at Normal overholdt med tekster som 'kosttilskud er en fantastisk nem måde at få nogle af de vigtigste næringsstoffer og vitaminkilder ind i kroppen'.

Efter besøget rettede Normal ind. Nogle af teksterne på hjemmesiden blev fjernet. Andre omskrevet. Af samme årsag havde Fødevarestyrelsen da heller ingen bemærkninger, da man kiggede forbi igen 16. december.

Anderledes stod det dog til under et besøg 12. maj. Her måtte Fødevarestyrelsen igen løfte pegefingeren.

Det er drønærgerligt, og det er vi rigtig kede af Torben Mouritsen, direktør i Normal

Denne gang, fordi flere typer koststilskud af mærket Pukka manglede ordentlig mærkning. Det fremgik således ikke på produkterne, at der var tale om kosttilskud, ligesom varebetegnelsen ikke var tilgængelig på dansk.

Virksomheden havde her ingen anmærkninger, men blev vejledt i reglerne for kosttilskud, fremgår det af kontrolrapporten, hvori det også er beskrevet, at Fødevarestyrelsen planlagde endnu et besøg snarest.

Det skete 17. juni, og her faldt hammeren altså.

Efter at have konstateret, at et chokoladeprodukt manglede ordentlig mærkning af allergener – helt specifikt gluten – fandt Fødevarestyrelsen anledning til at give endnu en anmærkning.

Såfremt en vare indeholder en ingrediens, der kan skabe reaktioner hos allergikere, skal denne nemlig mærkes med fed skrift i varebetegnelsen. Det var dog ikke sket på chokoladeproduktet.

'Fødevarestyrelsen har d.d. telefonisk og pr. e-mail meddelt virksomheden, at produktet vurderes som en farlig fødevare,' står det i kontrolrapporten.

I kontrolrapporten fremgår det, at virksomheden straks herefter iværksatte en tilbagekaldelse af produktet. Ligeledes tilbagekaldte man en anden variant, hvor der var konstateret samme problem.

Handling til trods var det for sent. Fødevarestyrelsen kvitterede med en bøde på 80.000 kroner.

B.T. har spurgt Normals direktør, Torben Mouritsen, hvad han tænker om bøden.

»Vi synes, at bøden er retfærdig. Vi skal som ansvarlig virksomhed have styr på vores mærkning, og det havde vi ikke,« fortæller han og lægger sig dermed fladt ned.

Han forklarer, at Normal samarbejder med et eksternt firma, der står for at mærke produkterne, inden de rammer butikkernes hylder.

»Det fratager dog ikke os ansvaret. Det er 100 procent vores ansvar, og det er simpelthen ikke godt nok eller tilstrækkeligt, at det kan ske. Det er drønærgerligt, og det er vi rigtig kede af.«

Normal-direktør Torben Mouritsen fotograferet ved butikken i Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere Normal-direktør Torben Mouritsen fotograferet ved butikken i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Bøden har ifølge direktøren givet anledning til en intern såvel som ekstern opstramning.

»Vi er nødt til at have en bedre kontrol af, at det bliver gjort rigtigt – både eksternt og internt. Ellers må vi finde en anden samarbejdspartner,« siger han og understreger, at der er tale om en anerkendt virksomhed.

Men hvordan kan fejlen så opstå, spørger B.T.

»Vi ved jo godt, at vi skal mærke efter gældende retningslinjer, og det har vi så nogen, der hjælper os med. I princippet er fejlen opstået af en kombination af ting, der ikke er gjort rigtigt, men også i vores interne kontrolprocedure,« siger han og forsætter:

»Som jeg sagde tidligere, skal vi have strammet godt og grundigt op på samarbejdet og kigget på vores interne procedure.«

Direktøren understreger, at han er rigtig ked af, hvis en glutenallergiker har oplevet en reaktion, fordi pågældende ikke har opdaget hvedeindholdet i førnævnte produkt.

»Jeg har en klar forventning om, at vi skal forbedre mærkningen i en sådan grad, at vi ikke kommer i de udfordringer igen,« siger han og afslutter:

»Den slags sker fra tid til anden for alle, men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, at det overhovedet sker.«