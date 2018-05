Diesel-skandalen vil bare ingen ende tage for den enorme tyske bilkoncern VW. Nu tilbagekaldes yderligere 60.000 Audi-biler på grund af et potentielt softwaresnyd.

Det skriver Bloomberg.

Siden det i 2015 blev afsløret, at der var installeret snydesoftware i dieselbiler fra Volkswagen og Audi, som fik til at fremstå mere miljøvenlige, er mere end 11 millioner biler blevet tilbagekaldt på verdensplan. Senest måtte 850.000 Audier sidste år tilbagekaldes. De mange millioner biler havde fået installeret software, som havde til formål at narre myndighederne, når bilerne skulle testes og miljøgodkendes.

Denne gang er det risiko for softwaresnyd med en V6-dieselmotor til modellerne Audi A6 og A7, som får den tyske bilkoncern til at trække 60.000 biler tilbage. De fleste af dem har kørt på vejene i hjemlandet Tyskland.

Ifølge BBC er de nye problemer ikke nødvendigvis et udtryk for bevidst snyd. For at nedsætte dieselmotorernes skadelige udledninger, har Audi som flere andre bilmærker tilsat midlet Adblue. Men den installerede software skulle skrue ned for brugen af midlet, hvis bilens Adblue-tank er ved at løbe tør, og når det sker, er der mulighed for at dieselmotoren kommer til at forurene mere end loven og miljøgodkendelserne tillader.

Audi har selv afsløret softwarebristen og fortalt offentligheden om den. Det er nok et klogt træk, for VW-koncernen har forpligtiget sig til at samarbejde aktivt med myndighederne som følge af et forlig til 27 mia. kroner, bilgiganten indgik med de amerikanske myndigheder, skriver Finans.

Som følge af den oprindelige diesel-skandale holder flere hundrede tusinder af biler parkeret rundt om i USA. De må først komme tilbage på vejene, når den ulovlige software er blevet fjernet - og det tager sin tid på grund af skandalens omfattende omfang.