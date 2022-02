I 2018 fik kunderne i Storcenter Nord sig noget af en forskrækkelse.

Mens de shoppede, skyllede tusinder af liter vand og mange fisk nemlig pludselig ud på gulvet.

Storcenterets kæmpe akvarium var nemlig eksploderet.

Nu er der gode nyheder for centerets besøgende. Et nyt – og endnu større – akvarium er nemlig klar efter mere end tre års ventetid.

»Efter mange ugers intensivt arbejde, står Aarhus’, Østjyllands, Danmarks, ja, nordens største offentlig tilgængelig koralrevslevende slatvandsakvarium færdig,« siger Kim Schibler Østerhaab, der er centerchef i Storcenter Nord.

Akvariet har en totalvægt på 20 tons, hvoraf et enkelt glas vejer 680 kilo – og det er dermed Skandinaviens største saltvandakvarie.

Akvariet indeholder hele 25.000 liter vand, koraller og fisk.

»Lige siden den sidste dråbe blev tørret op fra det gamle akvarium, har vi ventet utålmodigt på at kunne opføre et nyt akvarium,« siger Kim Schbler Østerhaab og fortsætter:

»Derfor er vi alle i Storcenter Nord glade for, at akvariet er færdigopført, så alle børn som voksne kan kombinere en tur i centeret med at gå på opdagelse og betragte akvariets mange koraller og fisk.«

Der kommer nye fisk i akvariet hver uge, og det er gratis at besøge akvariet.

Akvariet åbner fredag 11. februar.