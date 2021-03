Det må føles som at ramme en guldåre i første hug under guldfeberen i 1800-tallets Californien.

De modige aktiespekulanter, der før coronakrisen smed penge efter det konkurstruede, amerikanske biotekfirma Novavax, har tjent styrtende på den risikable investering.

Novavax er nemlig på nippet til at få godkendt sin coronavaccine, og det har fået kursen på Novavax-aktien til at stige med knap 6.000 procent siden januar 2020.

1. januar 2020 kostede en Novavax-aktie blot 3,98 dollar, mens kursen var steget til 240,3 dollar 1. marts i år.

Novavax' coronavaccine kan snart blive godkendt. Det vil sende milliarder ned i selskabets kasse. Foto: DADO RUVIC Vis mere Novavax' coronavaccine kan snart blive godkendt. Det vil sende milliarder ned i selskabets kasse. Foto: DADO RUVIC

Hvis man for godt og vel et år siden investerede 10.000 kroner i Novavax-aktier, er investeringen i dag vokset til 600.000 kroner. Det skriver Børsen.dk.

»Der er ikke noget at sige til, at aktiekursen er steget så meget for de her mindre og knap så modne biotekselskaber, for coronavaccinerne vil tilføre dem væsentlige pengestrømme,« siger Søren Løntoft Hansen, analytiker hos Sydbank med speciale i medicinal- og medikoindustrien, til Børsen.dk

Novavax udvikler vaccinen NVX-CoV2373, som ifølge selskabet selv har vist meget lovende resultater i testfasen, og som det europæiske lægemiddelagentur EMA nu er ved at undersøge godkendelsen af.

Inden coronapandemien var Novavax tæt på at smide håndklædet i ringen. Gennem 16 år havde selskabet uden held forsøgt at udvikle vacciner med blandt andet hiv, ebola, sars og mers.

Hvis du investerede 20.000 kroner i Novavax-aktien 1. januar 2020, kan du kalde dig selv millionær i dag. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Hvis du investerede 20.000 kroner i Novavax-aktien 1. januar 2020, kan du kalde dig selv millionær i dag. Foto: JOHANNES EISELE

Men nu er Novavax tæt på et kommerciel gennembrud, efter selskabet blandt andet har fået en saltvandsindsprøjtning på hele 13,3 milliarder kroner fra den amerikanske regering og vaccinealliancen Cepio til at udvikle sin coronavaccine.

Også det amerikanske biotekselskab Moderna, som allerede har sendt en godkendt coronavaccine på markedet, har oplevet et gevaldigt kurshop på børsen.

Moderna-aktien er steget med hele 705 procent siden 1. januar 2020.

Og det tyske selskab BioNTech, der i samarbejde med Pfizer har sendt sin coronavaccine på markedet, er steget solide 226 procent i samme periode.

Medicinalgiganterne Pfizer, Johnson & Johnson og AstraZeneca, der også byder sig til i coronavaccine-kapløbet, har ikke oplevet samme voldsomme kursstigninger.

Det skyldes hovedsageligt, at coronavaccinerne ikke fylder så meget i deres langsigtede strategi og forretningsmodel, vurderer Søren Løntoft Hansen.